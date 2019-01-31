Очередной позор для авиации ФРГ: не смог взлететь самолет президента

Аддис-Абеба, , 09:00 — REGNUM Серия технических проблем самолетов правительства Германии продолжается: на этот раз жертвой стала делегация во главе с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, пишет газета Kronen Zeitung.

Штайнмайер и делегация Германии из 55 человек должны были вылететь из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в полдень 30 января. Но на борту правительственного самолета Airbus A340 «Теодор Хойс» обнаружились технические неполадки, задержавшие вылет на три с половиной часа.

Три недели назад министр экономического развития и сотрудничества Герд Мюллер отменил визит в Намибию, застряв в Замбии: его самолет не могли починить в течение трех дней. В октябре 2018 года самолет вице-канцлера Олафа Шольца остался в Индонезии, поскольку мыши перегрызли кабель.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года самолет канцлера Германии Ангелы Меркель совершил экстренную посадку в Кёльне по пути на саммит «Большой двадцатки» в Аргентине. На борту отказала система радиосвязи с Землей.

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