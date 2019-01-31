Приговор «королеве слоновой кости» в Танзании вынесут 15 февраля

Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:15 — REGNUM Суд Кисуту города Дар-эс-Салам запланировал вынесение приговора по делу о саботаже экономики и браконьерстве слоновой костью против гражданки Китая Янг Фенг Глан, известной в Танзании как «королева слоновой кости», на 15 февраля 2019 года, сообщает газета Nipashe.

По этому делу также проходят Филлемон Манасе и Сальвиус Матембо.

Манасе, Матембо и Глан подозревают в нелегальной торговле слоновой костью на сумму 13 миллиардов танзанийских шиллингов (5,6 миллиона долларов США). Торговля проходила без лицензии директора по вопросам диких животных между 1 января 2000 года и 22 мая 2014 года.

Слушание дела состоялось 28 января, однако судья Хурума Шаиди сообщила, что окончательное оглашение приговора состоится 15 февраля 2019 года.