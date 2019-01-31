В Танзании создадут комиссию по расследованию убийств детей

Нджомбе, Танзания, 31 января 2019, 08:18 — REGNUM Из-за участившихся случаев убийств детей в провинции Нджомбе представители нетрадиционной медицины, религиозные лидеры и замминистра внутренних дел Хамад Масуани встретились, чтобы обсудить вопрос создания комиссии по предотвращению преступлений против детей, сообщает газета Nipashe.
Заседание прошло 30 января в провинции Нджомбе.
О создании комиссии распорядился Масуани, он дал распоряжение командующему полицией Танзании Симону Сирро создать комиссию по расследованию убийств десяти детей, которая будет состоять из следователей из главного департамента и из провинции Нджомбе.
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