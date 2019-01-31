На мусорном полигоне под Читой введён режим ЧС

Чита, , 07:57 — REGNUM В Забайкалье уже сутки не могут потушить пожар, возникший на мусорном полигоне под Читой — пришлось вводить режим ЧС. Такой вывод можно сделать из сообщения, опубликованного сегодня, 31 января, на сайте регионального правительства.

«Главная задача сейчас — скоординировать все силы и средства, сделать расчёт их достаточности для локализации и ликвидации зоны горения», — заявил врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов после посещения полигона.

По информации краевого минтерразвития, к тушению привлечено 10 дополнительных единиц большегрузной техники и бульдозер.

«Горит технологическая площадка. Возгорание по краю брусфера. Разгорелась в ночь. КамАЗы возят туда грунт со снегом, делают навалы, чтобы создать стратегический запас», — пояснил «Забл.ру» исполняющий обязанности руководителя администрации Читы Андрей Кефер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильный пожар на полигоне ТБО в поселке Ивановка близ Читы возник ночью, 30 января. Его локализацию осложняло отсутствие подъездных путей для спецтехники. В причинах ЧП руководитель ОАО «Забайкалспецтранс» Баясхалан Ванчиков склонен винить прежних арендаторов — ООО «Полигон-2».

"Данное предприятие содержало территорию полигона ненадлежащим образом, фактически обслуживание не велось», — пояснил он.

Между тем очевидно, что горящая свалка является значительной потенциальной угрозой жизни и здоровью населения Читы, а также близлежащих поселков.

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