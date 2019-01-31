Аномальные морозы в США стали причиной гибели пятерых человек

Вашингтон, , 07:53 — REGNUM В Соединенных Штатах последствия аномальных морозов и снегопадов стали причиной гибели пятерых человек, сообщает Associated Press.

Отмечается, что морозы, установившиеся на Среднем Западе США, стали причиной смерти жителей штатов Иллинойс и Индиана как от холода, так и от работы снегоочистительной техники и автомобильных аварий.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики зафиксировали аномально низкие температуры воздуха на Среднем Западе США. По их данным, в Чикаго (штат Иллинойс) мороз побил исторический рекорд (-33 °С). Также сообщалось, что морозы в этом году сопровождаются сильными ветрами.

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