В Германии в подвале жилого дома обнаружена взрывчатка

Трир, Германия, , 07:33 — REGNUM Полиция Германии обнаружила взрывчатку в подвале жилого дома в небольшом населенном пункте Игель близ Трира (Рейнланд-Пфальц), передает канал n-tv.

Тревога была поднята вечером 30 января. Прибывшие на место пожарные, полицейские и саперы — всего около 200 человек — эвакуировали из здания 150 жителей и перекрыли близлежащие дороги.

В ходе ночной операции под проливным дождем в подвале было обнаружено взрывчатое вещество, а также задержан человек, предположительно имеющий к нему отношение. Фон происшествия еще не ясен, однако полиция поспешила исключить политические мотивы.