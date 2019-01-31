Четверг, 31 Января 2019 года
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В Германии в подвале жилого дома обнаружена взрывчатка

Происшествия

Задержан один подозреваемый

Трир, Германия, 31 января 2019, 07:33 — REGNUM  Полиция Германии обнаружила взрывчатку в подвале жилого дома в небольшом населенном пункте Игель близ Трира (Рейнланд-Пфальц), передает канал n-tv.

Тревога была поднята вечером 30 января. Прибывшие на место пожарные, полицейские и саперы — всего около 200 человек — эвакуировали из здания 150 жителей и перекрыли близлежащие дороги.

В ходе ночной операции под проливным дождем в подвале было обнаружено взрывчатое вещество, а также задержан человек, предположительно имеющий к нему отношение. Фон происшествия еще не ясен, однако полиция поспешила исключить политические мотивы.

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