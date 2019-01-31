На Сахалине вновь приостановлено междугороднее автобусное сообщение

Южно-Сахалинск, , 05:25 — REGNUM В Сахалинской области было ограничено движение междугородних пассажирских автобусов из-за сильного снегопада, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Сахалина.

В связи с ухудшением погодных условий было закрыто движение из Южно-Сахалинска в Холмск, Невельск и Аниву. Движение было закрыто для пассажирских автобусов 31 января с 08:30 по местному времени (00:30 по московскому). Отмечается, что на юге острова наблюдается сильная метель и сильный ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлый раз, 15 января, по причине циклона на Сахалине также было остановлено движение междугородних автобусов. Тогда, помимо автобусного сообщения, были также прекращены и паромные перевозки с острова на материк.

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