Четверг, 31 Января 2019 года
05:26:05 МСК

На Сахалине вновь приостановлено междугороднее автобусное сообщение

Происшествия

На юге острова наблюдается сильная метель и сильный ветер

Южно-Сахалинск, 31 января 2019, 05:25 — REGNUM  В Сахалинской области было ограничено движение междугородних пассажирских автобусов из-за сильного снегопада, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Сахалина.

В связи с ухудшением погодных условий было закрыто движение из Южно-Сахалинска в Холмск, Невельск и Аниву. Движение было закрыто для пассажирских автобусов 31 января с 08:30 по местному времени (00:30 по московскому). Отмечается, что на юге острова наблюдается сильная метель и сильный ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлый раз, 15 января, по причине циклона на Сахалине также было остановлено движение междугородних автобусов. Тогда, помимо автобусного сообщения, были также прекращены и паромные перевозки с острова на материк.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Сахалина отменены авиарейсы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Снегопады, метели, снежные бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить