Из-за морозов в США погибли пять человек

Чикаго, США, , 04:25 — REGNUM Из-за устоявшейся морозной погоды и снегопадов на Среднем Западе США погибли пять человек, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что один из погибших умер, попав под снегоочиститель в Чикаго, второй замерз в гараже. Еще двое американцев погибли в результате ДТП в штате Индиана. Пятый погибший умер из-за того, что вышел на улицу, одевшись не по погоде.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Западе США устоялась аномально холодная погода. В частности, в Чикаго была зафиксирована рекордная температура в минус 33 градуса по Цельсию. Морозы сопровождаются сильным ветром, что создает опасность обморожения для местных жителей.

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