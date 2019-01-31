Четверг, 31 Января 2019 года
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Флоридца арестовали за оригинальную попытку отрезвить подругу

Происшествия

Он сбросил ее в бассейн

Орландо, США, 31 января 2019, 04:20 — REGNUM  Житель американского населенного пункта Хадсон (штат Флорида) столкнул свою возлюбленную в бассейн против ее воли и был арестовал полицией, сообщает телеканал WFLA.

Сообщается, что 52-летний Джеймс Горельски схватил свою подругу и бросил ее в бассейн без ее разрешения. Позже он заявил полиции, что просто хотел, чтобы его подруга протрезвела, и пытался ей помочь. Ему предъявлены обвинения в домашнем насилии.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января житель американского штата Флорида попытался ограбить автозаправку и был арестован полицией. Он сообщил, что решился на ограбление ради того, чтобы доказать своей матери свою самостоятельность и независимость.

Читайте ранее в этом сюжете: Флоридец ограбил заправку, чтобы завоевать уважение матери

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Происшествия в США
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