В одной из квартир города Чанчунь на северо-востоке Китая произошел взрыв

Чанчунь, Китай, , 03:43 — REGNUM Утечка газа привела к взрыву и пожару в жилом доме города Чанчуня, столицы провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает 30 января агентство Синьхуа.

В результате взрыва погибли восемь человек, еще трое получили ранения. Пожарная бригада получила сообщения о произошедшем около 5:35 по местному времени 30 января. Пожар разгорелся на четвертом этаже жилого здания недалеко от центра города.

Предварительное расследование показало, что взрыв был вызван неправильным использованием газового топлива в домашних условиях. Все раненые были немедленно доставлены в больницу.

Напомним, что в апреле 2017 года на севере Китая также произошел взрыв бытового газа. В результате погибли шесть человек и еще шестеро получили ранения.

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