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Посетителей аквапарка в Москве эвакуировали из-за возгорания

Происшествия

Инцидент произошёл в многофункциональном комплексе «Мореон»

Посетителей аквапарка в Москве эвакуировали из-за возгорания
monicore
Эвакуация

Москва, 30 января 2019, 22:17 — REGNUM  Посетители аквапарка на юго-западе Москвы вечером 30 января были эвакуированы из-за возгорания. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

ЧП произошло в многофункциональном комплексе «Мореон», расположенном адресу: улица Голубинская, 16.

Согласно предварительным данным, в сауне на втором этаже произошло возгорание, в результате чего здание заполнилось дымом.

По информации РИА Новости, всего из здания были эвакуированы 85 человек. К настоящему времени открытое горение ликвидировано. На месте продолжают работать спасатели.

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