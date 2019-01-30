Посетителей аквапарка в Москве эвакуировали из-за возгорания

Москва, , 22:17 — REGNUM Посетители аквапарка на юго-западе Москвы вечером 30 января были эвакуированы из-за возгорания. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

ЧП произошло в многофункциональном комплексе «Мореон», расположенном адресу: улица Голубинская, 16.

Согласно предварительным данным, в сауне на втором этаже произошло возгорание, в результате чего здание заполнилось дымом.

По информации РИА Новости, всего из здания были эвакуированы 85 человек. К настоящему времени открытое горение ликвидировано. На месте продолжают работать спасатели.