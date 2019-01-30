Две тысячи авиарейсов сорваны в США из-за снежных бурь

Вашингтон, 30 января 2019, 19:57 — REGNUM В нескольких аэропортах США из-за снежных бурь отменены и задержаны 2,2 тыс. авиарейсов, сообщает 30 января интернет-портал FlightAware.
Из них 1,6 тыс. вылетов отменены и 611 рейсов отложены. Более всего погодные условия подействовали на воздушное сообщение из двух аэропортов Чикаго. На две воздушные гавани пришлось 1, 486 тыс. отмененных и 47 отложенных вылетов.
Авиасообщение в этом регионе парализовано уже четвертые сутки.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чикаго зафиксирована рекордно низкая температура воздуха в сочетании с сильным ветром и снежными бурями.
В ряде штатов США закрываются госучреждения и отмечены перебои в работе общественного транспорта.
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