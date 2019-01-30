Среда, 30 Января 2019 года
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Две тысячи авиарейсов сорваны в США из-за снежных бурь

Происшествия

Большинство из них пришлось на международные аэропорты Чикаго

Вашингтон, 30 января 2019, 19:57 — REGNUM  В нескольких аэропортах США из-за снежных бурь отменены и задержаны 2,2 тыс. авиарейсов, сообщает 30 января интернет-портал FlightAware.

Из них 1,6 тыс. вылетов отменены и 611 рейсов отложены. Более всего погодные условия подействовали на воздушное сообщение из двух аэропортов Чикаго. На две воздушные гавани пришлось 1, 486 тыс. отмененных и 47 отложенных вылетов.

Авиасообщение в этом регионе парализовано уже четвертые сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чикаго зафиксирована рекордно низкая температура воздуха в сочетании с сильным ветром и снежными бурями.

В ряде штатов США закрываются госучреждения и отмечены перебои в работе общественного транспорта.

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