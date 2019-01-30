Две тысячи авиарейсов сорваны в США из-за снежных бурь

Вашингтон, , 19:57 — REGNUM В нескольких аэропортах США из-за снежных бурь отменены и задержаны 2,2 тыс. авиарейсов, сообщает 30 января интернет-портал FlightAware.

Из них 1,6 тыс. вылетов отменены и 611 рейсов отложены. Более всего погодные условия подействовали на воздушное сообщение из двух аэропортов Чикаго. На две воздушные гавани пришлось 1, 486 тыс. отмененных и 47 отложенных вылетов.

Авиасообщение в этом регионе парализовано уже четвертые сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чикаго зафиксирована рекордно низкая температура воздуха в сочетании с сильным ветром и снежными бурями.

В ряде штатов США закрываются госучреждения и отмечены перебои в работе общественного транспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: «Чайники» и глобальное потепление. Ученые и Трамп спорят о морозах в США