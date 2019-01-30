Три штата США парализованы рекордными морозами

Вашингтон, , 18:41 — REGNUM На Среднем Западе США в штатах Висконсин, Айова и Миннесота отмечены сильнейшие морозы, не имеющие аналогов за всю историю наблюдений, сообщает 30 января газета «Известия» со ссылкой на американских синоптиков.

В частности, в городе Чикаго 30 января зафиксирована рекордно низкая температура минус 33 градуса по шкале Цельсия, побив предыдущий рекорд 1966 года. Морозы сопровождаются сильным ветром и такое сочетание может привести к обморожению за короткий промежуток времени.

Аналогичная ситуация наблюдается на всем Среднем Западе, где температура воздуха опустилась до отметки минус 28−29 по шкале Цельсия.

Погодные условия уже вызвали перебои в работе общественного транспорта, закрываются образовательные и культурные учреждения. Федеральным чиновникам разрешено являться на работу с опозданием на три часа.

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