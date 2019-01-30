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В 2018 году в Италии от оползней и наводнений погибли 38 человек

Происшествия

Это значительно больше, чем в последние годы

Рим, 30 января 2019, 18:32 — REGNUM  В 2018 году жертвами наводнений и оползней в Италии стали 38 человек, двое пропали без вести, 38 человек получили серьезные травмы, сообщает в среду, 30 января, информагентство Askanews со ссылкой на данные национального исследовательского центра.

Отмечается, что эти показатели значительно превышают показатели пяти последних лет. Природные катаклизмы привели к тому, что без крова остались более 4500 человек в 109 регионах страны. В наибольшей степени пострадали южные регионы, прежде всего Сицилия и Калабрия.

После урагана, который обрушился на Италию в конце октября — начале ноября 2018 года, в правительстве страны заявили, что намерены выделять 1,2 млрд евро в год на профилактику последствий землетрясений и наводнений и на ликвидацию этих последствий.

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Экономика Италии
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