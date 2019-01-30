В Тюмени судят ямальца за попытку подрыва двух банкоматов

Тюмень, , 17:21 — REGNUM В Тюмени направлено в суд дело о попытке подрыва двух банкоматов. На скамье подсудимых оказался 28-летний житель ямальского города Губкинского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Следствием установлено, что 30 сентября и 23 октября 2018 года мужчина похитил из кассы двух магазинов в селе Упорово Тюменской области 46 200 рублей. После этого он в ночь на 3 ноября 2018 года в Тюмени попытался подорвать банкомат на ул. Ямской. Но преступный замысел воплотить ему не удалось: был вовремя замечен сотрудниками охраны по камерам видеонаблюдения. Тогда он отправился к другому банкомату с той же целью и на той же улице, где его задержали сотрудники частного охранного предприятия.

Злоумышленник обвиняется в совершении преступлений по п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ («Кража») и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу в особо крупном размере»). Обвиняемый по решению суда заключен под стражу.

Материалы дела направлены прокуратурой в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Отметим, что ограбление банкомата в одном из магазинов Тюмени в августе 2017 года прошло вполне успешно. Преступникам удалось опустошить его на два миллиона рублей.

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