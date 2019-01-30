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Полиция проверила «заминированные» школы в Чебоксарах: комментарий

Происшествия

Взрывных устройств не обнаружено. Устанавливаются личности злоумышленников

Чебоксары, 30 января 2019, 16:52 — REGNUM  МВД по Чувашии сообщило об итогах проверки сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в учреждениях образования и торговых центрах. Данная информация не подтвердилась, сообщили ИА REGNUM в полиции.

Правоохранители отмечают, что 30 января по сообщениям о подозрительных предметах «проведены проверочные мероприятия».

"Данная информация не подтвердилась. Устройств, представляющих опасность, не обнаружено. Учреждения продолжают работать в штатном режиме. Полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 января в Чебоксарах были эвакуированы ученики и педагоги 11 школ — всего более 11,5 тыс. человек. Первым отреагировало минобразования Чувашии: министр Сергей Кудряшов заявил, что «по электронной почте поступили сообщения о том, что здания заминированы», «учебный процесс в школах после таких сообщений был приостановлен, проведена эвакуация детей из здания». По его словам, в школах «паники не было» и «принимаются все меры по обеспечению безопасности детей».

Читайте ранее в этом сюжете: В Чебоксарах эвакуировали школы и торговые центры

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