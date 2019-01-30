Обвиняемого в угоне самолёта Сургут — Москва оставили под стражей

Сургут, Югра, , 16:33 — REGNUM Обвиняемому в угоне самолёта рейса Сургут — Москва не удалось выйти на свободу. Суд ХМАО отклонил апелляцию его адвоката на заключение подзащитного под стражу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Об отклонении жалобы на арест сообщил местным СМИ адвокат обвиняемого в угоне. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января 2019 года на рейсе Сургут — Москва во время полёта 41-летний житель югорского посёлка Уват, угрожая якобы наличием оружия, требовал изменить курс следования самолета на Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Во время «угона» самолёта никто не пострадал.

В отношении «угонщика» возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 211 УК РФ («Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия»). Мужчина был заключён под стражу на два месяца. В СУ СКР по ХМАО сообщали о назначении ему психиатрической экспертизы. По словам адвоката, она ещё не состоялась.

Отметим, что персонал аэропорта Сургута и пассажиры злополучного рейса характеризуют «угонщика», как тихого и спокойного. Во время действий группы захвата, освобождавшей заложников, обвиняемый сдался добровольно.

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