В Донбассе СБУ задержала мужчину с тремя гранатомётами

Северодонецк, Украина, , 16:21 — REGNUM Сотрудники СБУ задержали жителя Северодонецка при попытке продать три ручных противотанковых гранатомёта, заявили в пресс-службе СБУ, сообщил 30 января официальный сайт ведомства.

«Ранее оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленником восьми тротиловых шашек весом 1600 грамм, 15 гранат с запалами и более 1,5 тыс. патронов разного калибра», — сказано в сообщении.

Мужчина взят под стражу, против него открыто уголовное дело по статье «Незаконный сбыт огнестрельного оружия и взрывчатки».

Как сообщало, в Днепропетровске неизвестный обстрелял из противотанкового гранатомёта автомобиль, за рулём которого находился криминальный авторитет по кличке Каха. Ни он, ни его пассажир не пострадали.

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