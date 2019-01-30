В Челябинской области СК возбудил дело после смерти ребенка в больнице

Копейск, Челябинская область, , 15:55 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту смерти 13-летнего мальчика в больнице поселка Потанино в городе Копейске. Об этом 30 января сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области.

Отмечается, что дело возбуждено по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Ребенок скончался в медучреждении 29 января, он был госпитализирован с пневмонией.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства смерти ребенка, назначена экспертиза для установления причины смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, гибель мальчика стала третьим случаем за последние недели в больницах Копейска. В декабре 2018 года к медикам поступил пятилетний мальчик, позже умерший от отёка мозга и менингита, хотя лечили его от кишечной инфекции.

В начале января в этом же городе от опухоли и отёка мозга умерла девятилетняя девочка. Родители обратились в полицию, утверждая, что ребенка лечили от ротавирусной инфекции и гастрита. В областном минздраве заявили, что речь идет о клинически сложных случаях.

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