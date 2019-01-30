Смерть «ярославской мумии» не была насильственной

Ярославль, , 15:41 — REGNUM В возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием события преступления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете.

Мумифицированное тело погибшей было обнаружено 14 января 2019 года, когда в доме прошла проверка газовой службы.

«В соответствии с данными акта судебно-медицинского исследования трупа, телесных повреждений не выявлено, определить причину смерти не представилось возможным вследствие гнилостных изменений и мумификации трупа», — сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.

Время смерти женщины установить также не представляется возможным, в последний раз она платила по коммунальным счетам в июле 2016 года. С тех пор живой женщину не видели.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в ярославском управлении Федеральной службы судебных приставов, в отношении погибшей было возбуждено 22 исполнительных производства на общую сумму 690 тысяч рублей. Сейчас по всем производствам составлены акты о невозможности взыскания денежных средств.

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