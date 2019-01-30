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В Челябинске полураздетого ребенка нашли на улице

Происшествия

Мальчик убежал из дома, когда мать отлучилась

Челябинск, 30 января 2019, 15:39 — REGNUM  Пятилетний мальчик в легкой одежде и обуви был обнаружен на улице в Металлургическом районе Челябинска. Прохожие отвели его в детский сад неподалеку, сообщает портал 74.ru.

Инцидент произошел утром. В детском саду о ребенке сообщили в полицию, так как воспитанником этого учреждения мальчик не был. В полиции несколько часов ждали звонка от родителей, после чего мальчика отвезли в социально-реабилитационный центр.

Позже в полицию обратились родственники ребенка. Оказалось, что его отец уехал в другой город, а мать ненадолго вышла в магазин. Мальчик раздетым вышел на улицу.

Родители ребенка — граждане Таджикистана. После необходимых процедур мальчика обещали вернуть матери.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в Красноярском крае ночью нашли на улице маленькую девочку без обуви. Ребенка отвез в больницу полицейский патруль.

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