В Оренбурге ликвидируют крупную аварию на водопроводе

Оренбург, , 15:37 — REGNUM В результате аварии на водопроводе четыре центральные улицы Оренбурга были затоплены холодной водой. Об этом сообщает 30 января пресс-служба городской мэрии.

«Специалисты «Росводоканал Оренбург» устраняют утечку холодного водоснабжения на чугунном водоводе диаметром 500 мм по переулку Заводскому, 19», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в центре города затруднено автомобильное движение, жильцы шести многоквартирных домов остались без холодной воды. Также в мэрии сообщили, что к домам, оставшимся без водоснабжения, организован подвоз воды.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 января в Оренбурге произошёл прорыв чугунного водовода диаметром 500 мм на территории бывшей военной части. Под отключение попали шесть жилых домов, больница и бизнес-центр.

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