Среда, 30 Января 2019 года
15:38:16 МСК

В Омске школьницы надругались над ребёнком и сняли это на камеру

Происшествия

С потерпевшей девочкой работают психологи

Омск, 30 января 2019, 15:36 — REGNUM  В Омске по информации о насилии над школьницей возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 января в областном следственном управлении СКР.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Изначально информация об инциденте появилась в интернете.

По предварительным данным, две омских школьницы (13 и 15 лет) совершили насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Они сняли всё на камеру мобильного телефона и разместили видео в интернете.

С пострадавшей девочкой работают психологи. Следователи допрашивают учащихся и взрослых. Решается вопрос об избрании меры пресечения 15-летней подозреваемой.

В ходе следствия также будут проверены условия проживания и воспитания школьниц. Расследование продолжается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Подростковая преступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить