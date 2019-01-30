В Омске школьницы надругались над ребёнком и сняли это на камеру

Омск, , 15:36 — REGNUM В Омске по информации о насилии над школьницей возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 января в областном следственном управлении СКР.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Изначально информация об инциденте появилась в интернете.

По предварительным данным, две омских школьницы (13 и 15 лет) совершили насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Они сняли всё на камеру мобильного телефона и разместили видео в интернете.

С пострадавшей девочкой работают психологи. Следователи допрашивают учащихся и взрослых. Решается вопрос об избрании меры пресечения 15-летней подозреваемой.

В ходе следствия также будут проверены условия проживания и воспитания школьниц. Расследование продолжается.