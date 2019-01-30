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Самолёт Москва – Барнаул экстренно вернулся в аэропорт «Шереметьево»

Происшествия

Причины инцидента уже известны

Москва, 30 января 2019, 15:35 — REGNUM  Пассажиры из Москвы не смогли вовремя долететь до Барнаула. Через несколько минут после взлёта лайнер А-320 был вынужден вернуться в аэропорт «Шереметьево», где совершил экстренную посадку.

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Инцидент произошёл накануне вечером, 29 января. Как сообщил командир Аirbus, на борту самолёта сработала сигнализация незакрытия двери.

«Затем датчики показали изменение давления, характерное для разгерметизации», — приводит Интерфакс слова источника в экстренных службах.

Посадка в аэропорту вылета прошла успешно. Никто не пострадал. Устанавливаются причины произошедшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 января рейс Москва — Барнаул приземлился в столице Алтайского края лишь со второй попытки — помешала нелётная погода в аэропорту прибытия. Самолёт долетел до пункта назначения, однако совершить посадку не смог и был перенаправлен на Новосибирск для дозаправки. Затем борту снова дали «добро» на вылет, и во второй раз он благополучно приземлился в Барнауле.

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Авиапроисшествия
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