В Перу найдена живой пропавшая дочь высокопоставленного судьи

Лима, , 15:29 — REGNUM Пропавшая 13-летняя дочь высокопоставленного перуанского судьи Ричарда Кархуанчо найдена живой и невредимой, передает канал TeleSur 30 января.

«Дочь судьи Ричарда Консепсьона была обнаружена полицией Перу в Чимботе (в 350 км к северу от Лимы). Она жива и здорова, находится полицейском участке Вилла-Мария в этом городе и ждет скорейшего прибытия своего отца», — сообщается на официальной странице министерства внутренних дел Перу.

Каким образом девочка оказалась в 350 км от дома и было ли связано ее исчезновение с профессиональной деятельностью отца, полиция не сообщает.

Как сообщало ИА REGNUM, дочь судьи Кархуанчо пропала вечером 28 января. Ричард Кархуанчо ведет расследование коррупционных связей бразильской строительной компании Odebrecht с бывшими президентами Перу Алехандро Толедо (2001−2006) и Ольянто Умалой (2011−2016). В конце минувшего года он отправил за решетку лидера парламентской оппозиции Кейко Фухимори.

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