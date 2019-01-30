В Чебоксарах эвакуировали школы и торговые центры

Чебоксары, , 15:16 — REGNUM Волна сообщений о минировании образовательных учреждений и торговых центров, которая была в Сибири и на Урале, докатилась до Чувашии. В Чебоксарах было «заминировано» более 10 школ, ряд торговых центров. В коллективах образовательных учреждений паники не было, сообщили ИА REGNUM в минобразования республики.

Министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Кудряшов подтвердил, что 30 января в ряд образовательных организаций Чебоксар «по электронной почте поступили сообщения о том, что здания заминированы», «учебный процесс в школах после таких сообщений был приостановлен, проведена эвакуация детей из здания».

"В настоящее время поступившая информация проверяется, на местах работают представители правоохранительных органов.

В январе 2019 года в ряде городов России прошла волна ложных сообщений и звонков о минировании административных зданий и социальных объектов. Руководители наших образовательных учреждений были предупреждены о возможности возникновения подобной ситуации. В коллективах образовательных учреждений паники не было. Педагоги и ученики действовали также, как на учебных тренировках, когда отрабатывались действия при возникновении чрезвычайных ситуаций», — заявил министр, заверив родителей, что «принимаются все меры по обеспечению безопасности детей».

По имеющимся данным, были эвакуированы ученики и педагоги 11 школ — всего более 11,5 тыс. человек. По результатам обследования сообщения о взрывных устройствах не подтвердились.

Отметим, в январе атаке телефонных террористов подвергаются школы, административные объекты и торговые центры в регионах России — от Дальнего Востока до северо-запада страны. 30 января из-за сообщений о минировании в Саратовской области эвакуировали администрацию Саратова, региональное министерство строительства и ЖКХ, торговый центр и бизнес-центр, в городе Шахты Ростовской области эвакуировали учеников школы и сотрудников, в Астраханской области одновременно поступили электронные письма с сообщением о минировании около десяти школ региона. 29 января в Ханты-Мансийске были проверены помещения школ города, на электронные почты которых пришли сообщения о бомбах.