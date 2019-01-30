СКР и ФСБ проводят обыски в администрации подмосковной Балашихи

Балашиха, Московская область, , 15:12 — REGNUM В администрации Балашихи Московской области сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности проводят обыски, сообщает 30 января ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Изымается документация», — сообщил собеседник издания.

Вместе с тем не уточняется, в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в доме экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна прошел очередной обыск.

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