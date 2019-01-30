В пакистанском Белуджистане террористы напали на полицейский участок

Исламабад, , 17:58 — REGNUM 29 января в городе Лоралай в пакистанской провинции Белуджистан произошёл теракт.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, трое террористов прорвались в местный участок и попытались убить генерал-инспектора. Во время атаки офицеры проводили отбор кандидатов на гражданские должности.

Первый из нападавших получил ранения и подорвал себя, двое других забаррикадировались в здании и после четырёхчасовый операции также подорвали себя.

Жертвами перестрелки и взрывов стали по меньшей мере девять человек. Ещё 21 человек был ранен. Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил данный теракт.