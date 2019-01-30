Среда, 30 Января 2019 года
15:07:39 МСК

Сообщения о минировании учреждений Мурманска не нашли подтверждения

Происшествия

Из-за угроз в столице Заполярья эвакуировали 12 объектов

Сообщения о минировании учреждений Мурманска не нашли подтверждения
home thods
Анонимный звонок

Мурманск, 30 января 2019, 14:59 — REGNUM  Мэрия, областная больница, Управление рыбного порта, жилой дом, школа, больница и были эвакуированы сегодня в Мурманске из-за угрозы взрывов. Целью преступников стали 12 объектов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, сегодня волна угроз возможных взрывах прокатилась по нескольким регионам России, включая соседнюю Архангельскую область. Учреждения получили сообщения о минировании по электронной почте.

После того, как в областном центре была парализована работа ряда учреждений, тревожная новость поступила из Кандалакши — там аноним по телефону сообщил о заложенном в здании взрывном устройстве.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСБ, реальность совершения взрывов на объектах Мурманской области не подтвердилась.

«Необходимо отметить, что подавляющее большинство подобных сообщений и звонков, содержащих угрозы совершения взрывов, носят ложный характер, и их совершают лица в состоянии алкогольного опьянения, однако это обстоятельство от уголовной ответственности граждан не освобождает, а её усугубляет», — подчеркнули в ведомстве.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телефонный терроризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить