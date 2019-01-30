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В Германии арестованы подозреваемые в производстве детской порнографии

Происшествия

Мужчин подозревают в совершении более чем тысячи преступлений

Люгде, Германия, 30 января 2019, 14:59 — REGNUM  В немецком городе Люгде (Северный Рейн-Вестфалия) по подозрению в растлении малолетних и производстве детской порнографии арестованы трое мужчин, передает канал n-tv 30 января.

По данным следствия, трое мужчин в возрасте 33, 48 и 56 лет совершили преступления сексуального характера в отношении 23 детей. Возраст их жертв — от 4 до 13 лет.

Предполагается, что подозреваемые производили порноматериалы на площадке для кемпинга. По словам главы следственной комиссии Гуннара Вайса, речь идет о более чем тысяче конкретных преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в немецком Аугсбурге врач-педиатр был приговорен к 12 годам тюремного заключения. Суд установил, что мужчина совершил не менее 20 преступлений сексуального характера в отношении малолетних.

Читайте ранее в этом сюжете: В ФРГ врач-педиатр осужден по обвинению в совращении малолетних

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