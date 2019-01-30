Шахтинские школы проверяют на наличие бомбы — дети эвакуированы

Шахты, Ростовская область, , 14:46 — REGNUM Атаке телефонных террористов подвергся город Шахты Ростовской области. Из-за сообщений о «минировании» эвакуированы ученики и педагогический состав 39 школ.

«Утром в школы начали поступать сообщения об угрозе минирования. Отработали с правоохранительными органами, было принято решение об эвакуации всех школ в городе — их всего 39», — цитирует РИА Новости представителя правоохранительных органов.

В образовательных учреждениях в настоящее время работают кинологи, информация о наличии взрывных устройств в зданиях проверяется.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 30 января в России продолжилась атака телефонных террористов, начавшаяся 28 января в Сибири и на Дальнем Востоке. Эвакуация проводилась в Туле, Калуге, Орле, Ставрополе, Смоленске и в других городах. Кроме того, все школы и больницы Краснодара обследованы спецслужбами после анонимных угроз.

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