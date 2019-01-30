ВСУ перебросили в Донбасс британские броневики «Саксон» — разведка ЛНР

Луганск, , 14:58 — REGNUM В районе населённого пункта Счастье, занятого ВСУ, разведка ЛНР обнаружила два британских броневика «Саксон», заявил 30 января официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге.

Также разведка обнаружила в Счастье три самоходные артиллерийско-миномётные установки 2С9 «Нона-С», относящиеся к 25-ой отдельной воздушно-десантной бригаде.

Ранее в районе подконтрольного украинским силовикам города Рубежное был обнаружен эшелон с танками, самоходками и системами залпового огня.

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Напомним, Украина приобрела в 2014 году 75 списанных БТР «Саксон», произведённых в 80-е годы XX века. По мнению бывшего начальника генштаба ВС Великобритании Ричарда Данната, эти машины совершенно бесполезны на линии фронта:

«Нет ничего более аморального, чем представлять передачу этих транспортных средств как «хорошие новости» для украинцев».