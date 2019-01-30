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После сообщений о минировании эвакуированы все 39 школ города Шахты

Происшествия

В настоящее время ученики отправлены по домам, здания школ проверяют сотрудники правоохранительных органов

Шахты, Ростовская область, 30 января 2019, 14:33 — REGNUM  В связи с поступившими сообщениями о минировании в городе Шахты Ростовской области эвакуированы все 39 школ. Об этом сообщает 30 января пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что сообщения в учебные заведения города начали поступать сегодня, 30 января, по электронной почте.

«Принято решение о временном прекращении образовательного процесса во всех средних общеобразовательных школах города», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время все ученики отправлены по домам, здания школ проверяют сотрудники правоохранительных органов, работают группы кинологов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что спецслужбы найдут ответственных за очередную волну «минирований», прокатившуюся по российским регионам.

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