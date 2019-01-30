Тело младенца нашли в канале города Махачкалы

Махачкала, , 14:35 — REGNUM Жители посёлка Загородный города Махачкалы нашли в водоёме тело ребенка, которому на вид не более трех месяцев. Оно было обнаружено вечером 29 января в канале имени Октябрьской революции. Уголовное дело пока не возбуждено.

Как сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе Следственного комитета Дагестана, следователи совместно с сотрудниками полиции выясняют обстоятельства произошедшего и причины смерти ребенка, а также устанавливают личность матери.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в сточной канаве в дагестанском городе Каспийске было найдено тело девочки. Позже результаты экспертиз показали, что оно принадлежит пропавшей 29 июля Калимат О.

Восьмилетняя девочка вышла из дома около полудня и не вернулась. Её несколько недель искали сотрудники МВД, МЧС, волонтеры из числа местных жителей, а также специалисты из московского поискового отряда «Лиза Алерт». Однако поиски не дали результатов.