Коммунальные аварии в Барнауле устранены

Барнаул, , 14:15 — REGNUM Барнаульские коммунальщики справились с устранением двух серьезных коммунальных аварий, произошедших сегодняшней ночью, 30 января, на теплосетях и водоводе. По данным пресс-службы администрации Барнаула, работы по устранению повреждения на водопроводе по адресу ул. Малахова, 136 завершены. В настоящий момент начинается восстановление водоснабжения, этот процесс, по данным сотрудников водоканала, займёт порядка порядка 2,5−3 часов.

«Также завершены аварийно-восстановительные работы на теплосети по адресу: Лесной тракт, 75. Система отопления заполнена теплоносителем, поставлена на циркуляцию, тепло и горячая вода поступает в дома и административные здания поселка Южный», — отмечается в официальном сообщении городских властей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за двух коммунальных аварий, произошедших сегодня ночью, 30 января, без отопления в двадцатиградусные морозы остались более 200 домов и десятки социально значимых объектов, без воды — жители Индустриального района Барнаула.

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