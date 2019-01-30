В южнокорейском городе Ансон зафиксирована новая вспышка ящура

Ансон, Южная Корея, , 14:10 — REGNUM Вчера, 29 января, на ферме по разведению коров породы хану в южнокорейском городе Ансон (провинция Кёнгидо) у трех особей обнаружили признаки ящура. Об этом сообщает YTN.

Согласно новостному источнику, на ферме находится 97 голов крупно рогатого скота.

Кроме того, ферма по разведению мелкого рогатого скота хану находится в районе Янсон-мён, что в 11,4 км от фермы, где 28 января были впервые обнаружены признаки данного вирусного заболевания.

Въезд на запрещенную территорию строго воспрещен, в ближайшее время будут приняты меры по уничтожению животных.

Ящур— острое вирусное заболевание животных. Наиболее подвержены инфекции крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы. Заболевание может передаваться человеку через сырое молоко, мясо и при контакте с заболевшим животным.

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