Среда, 30 Января 2019 года
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Жители Уганды сожгли церковь — СМИ

Происшествия

Церковь принадлежала лидеру секты

Гулу, Уганда, 30 января 2019, 13:49 — REGNUM  Жители прихода Бардеге в городе Гулу в Уганде сожгли церковь, принадлежащую самопровозглашенному пастору. Его обвиняют в создании культа, сообщает Daily Monitor Uganda.

Церковь «пастора» Батарингайи Окуму подожгли утром 27 января. Неделю назад полиция запретила деятельность церкви и выдало предупреждение пастору и его последователям о закрытии церкви из-за жалоб местных жителей.

Однако в воскресенье, 27 января, Окуму и сотни его последователей, одетые в белые одежды возвратились и открыли церковь, где собрались для молитвы.

«Его последователи ведут себя как сумасшедшие, они утверждают, что находятся во владении Святого Духа. Некоторые из них носят с собой камни и вламываются в дома к местным жителям, пугают детей и всех жителей», — рассказал Патрик Лумумба, председатель округа.

По его словам, секта, созданная Окуму, запрещает последователям обращаться за медицинской помощью.

Пожарная бригада потушила горящую церковь, а за несоблюдение распоряжений закона Окуму был задержан полицией, но был выпущен под залог.

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