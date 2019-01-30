Жители Уганды сожгли церковь — СМИ

Гулу, Уганда, , 13:49 — REGNUM Жители прихода Бардеге в городе Гулу в Уганде сожгли церковь, принадлежащую самопровозглашенному пастору. Его обвиняют в создании культа, сообщает Daily Monitor Uganda.

Церковь «пастора» Батарингайи Окуму подожгли утром 27 января. Неделю назад полиция запретила деятельность церкви и выдало предупреждение пастору и его последователям о закрытии церкви из-за жалоб местных жителей.

Однако в воскресенье, 27 января, Окуму и сотни его последователей, одетые в белые одежды возвратились и открыли церковь, где собрались для молитвы.

«Его последователи ведут себя как сумасшедшие, они утверждают, что находятся во владении Святого Духа. Некоторые из них носят с собой камни и вламываются в дома к местным жителям, пугают детей и всех жителей», — рассказал Патрик Лумумба, председатель округа.

По его словам, секта, созданная Окуму, запрещает последователям обращаться за медицинской помощью.

Пожарная бригада потушила горящую церковь, а за несоблюдение распоряжений закона Окуму был задержан полицией, но был выпущен под залог.