Среда, 30 Января 2019 года
13:42:22 МСК

Ложная тревога: в Мурманском рыбном порту бомбу не обнаружили

Происшествия

Из-за сообщений о минировании в порту была проведена эвакуация

Мурманск, 30 января 2019, 13:37 — REGNUM  Управление Мурманского морского рыбного порта оказалось в числе учреждений, получивших этим утром сообщения о том, что здание заминировано. Об этом руководство порта сообщило в Twitter.

На место оперативно прибыли пожарные и полиция, была проведена эвакуация.

После обследования здания с помощью кинологов сотрудники управления вернулись к работе — тревога оказалась ложной.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные угрозы по электронной почте сегодня поступили в учреждения Архангельска, Астрахани и Великого Новгорода.

Отметим, что на минувшей неделе атакам телефонных террористов подверглись Улан-Удэ и Иркутск, а также другие города Сибири и Дальнего Востока.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телефонный терроризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить