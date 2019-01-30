Ложная тревога: в Мурманском рыбном порту бомбу не обнаружили

Мурманск, , 13:37 — REGNUM Управление Мурманского морского рыбного порта оказалось в числе учреждений, получивших этим утром сообщения о том, что здание заминировано. Об этом руководство порта сообщило в Twitter.

На место оперативно прибыли пожарные и полиция, была проведена эвакуация.

После обследования здания с помощью кинологов сотрудники управления вернулись к работе — тревога оказалась ложной.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные угрозы по электронной почте сегодня поступили в учреждения Архангельска, Астрахани и Великого Новгорода.

Отметим, что на минувшей неделе атакам телефонных террористов подверглись Улан-Удэ и Иркутск, а также другие города Сибири и Дальнего Востока.