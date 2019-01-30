Задержан «газовый король» Рауль Арашуков — отец сенатора Рауфа Арашукова

Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM В Петербурге задержан отец сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова — Рауль Арашуков. По данным источника, задержание произошло прямо в ходе заседания «Газпрома».

В отношении Арашукова-старшего проводятся следственно-оперативные мероприятия. Сообщается о причастности клана Арашуковых к организованной преступной группе, похитившей более 30 млрд рублей.

Напомним, Рауль Арашуков с 2011 года является советником генерального директора компании «Гапром межрегионгаз». В его послужном списке работа генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и ОАО «Ставрополькрайгаз».

Рауль Арашуков — депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 января был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков.

Читайте развитие сюжета: Главу клана Арашуковых подозревают в хищении газа на сумму 30 млрд рублей