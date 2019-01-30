Среда, 30 Января 2019 года
13:55:39 МСК

Задержан «газовый король» Рауль Арашуков — отец сенатора Рауфа Арашукова

Происшествия

СКР подтверждает задержание

Санкт-Петербург, 30 января 2019, 13:32 — REGNUM  В Петербурге задержан отец сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа АрашуковаРауль Арашуков. По данным источника, задержание произошло прямо в ходе заседания «Газпрома».

В отношении Арашукова-старшего проводятся следственно-оперативные мероприятия. Сообщается о причастности клана Арашуковых к организованной преступной группе, похитившей более 30 млрд рублей.

Напомним, Рауль Арашуков с 2011 года является советником генерального директора компании «Гапром межрегионгаз». В его послужном списке работа генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и ОАО «Ставрополькрайгаз».

Рауль Арашуков — депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 января был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков.

Читайте развитие сюжета: Главу клана Арашуковых подозревают в хищении газа на сумму 30 млрд рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дело сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить