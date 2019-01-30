Задержан «газовый король» Рауль Арашуков — отец сенатора Рауфа Арашукова

Санкт-Петербург, 30 января 2019, 13:32 — REGNUM В Петербурге задержан отец сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова — Рауль Арашуков. По данным источника, задержание произошло прямо в ходе заседания «Газпрома».
В отношении Арашукова-старшего проводятся следственно-оперативные мероприятия. Сообщается о причастности клана Арашуковых к организованной преступной группе, похитившей более 30 млрд рублей.
Напомним, Рауль Арашуков с 2011 года является советником генерального директора компании «Гапром межрегионгаз». В его послужном списке работа генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и ОАО «Ставрополькрайгаз».
Рауль Арашуков — депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 января был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков.
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