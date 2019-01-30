Несмотря на угрозы эвакуацию в больницах Архангельска решили не проводить

Архангельск, , 13:17 — REGNUM Сообщения о минировании получили сразу несколько медицинских учреждений Архангельска. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Сообщения поступили в Архангельскую областную клиническую больницу, Первую городскую клиническую больницу, Архангельскую областную детскую клиническую больницу имени, Архангельскую областную станцию скорой медицинской помощи, Архангельскую клиническую офтальмологическую больницу, Архангельскую городскую клиническую больницу №6, Северодвинскую станцию скорой помощи и Северодвинскую городскую больницу №1.

Как сообщил начальник отдела мобилизационной работы и комплексной безопасности регионального минздрава Михаил Котенок, сразу после поступления анонимного сообщения информация была доведена до правоохранительных органов, в учреждениях проведены превентивные меры.

«После получения анонимных сообщений в медицинских организациях установлен режим чрезвычайной ситуации, прекращен плановый прием пациентов, а также плановые госпитализации и плановые операции, — пояснил Михаил Котенок. — Эвакуация пациентов на данный момент не проводится, на месте работают сотрудники правоохранительных органов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, угрозы по электронной посте поступили также в образовательные учреждения города. На заседании штаба ЧС было принято решение освободить детей всех школ от занятий до завершения проверок.