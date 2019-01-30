Нападение боевиков ИГИЛ* на КПП в Киркуке, есть жертвы

Киркук, Ирак, 30 января 2019, 13:03 — REGNUM В результате нападения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракском Киркуке были убиты четыре человека, сообщает 30 января Anadolu Ajansi.
Среди убитых был сотрудник правоохранительных органов. Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте на северо-западе провинции.
Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), начиная с 2014 года, активно действуют на территории Ирака, однако к концу 2017 года их влияние было практически устранено.