Нападение боевиков ИГИЛ* на КПП в Киркуке, есть жертвы

Киркук, Ирак, , 13:03 — REGNUM В результате нападения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракском Киркуке были убиты четыре человека, сообщает 30 января Anadolu Ajansi.

Среди убитых был сотрудник правоохранительных органов. Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте на северо-западе провинции.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), начиная с 2014 года, активно действуют на территории Ирака, однако к концу 2017 года их влияние было практически устранено.