Среда, 30 Января 2019 года
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Нападение боевиков ИГИЛ* на КПП в Киркуке, есть жертвы

Происшествия

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киркук, Ирак, 30 января 2019, 13:03 — REGNUM  В результате нападения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракском Киркуке были убиты четыре человека, сообщает 30 января Anadolu Ajansi.

Среди убитых был сотрудник правоохранительных органов. Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте на северо-западе провинции.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), начиная с 2014 года, активно действуют на территории Ирака, однако к концу 2017 года их влияние было практически устранено.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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