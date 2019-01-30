Волна угроз о минировании учреждений дошла до Архангельска

Архангельск, , 12:47 — REGNUM 30 января 2019 года на электронную почту организаций и учреждений Архангельской области поступили анонимные сообщения о минировании объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

В областном центре в связи угрозами экстренно собрали штаб ЧС и приняли решениеосвободить учащихся всех школ города от занятий.

Напомним, подобные письма уже поступали на текущей неделе в образовательные и иные учреждения Сибири, ранее волна сообщений прошла на Дальнем Востоке. Информация не подтвердилась.

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«Наша задача — обеспечить безопасность детей и создать условия для проведения обследований зданий, в которые поступили письма с угрозами. Поскольку в тексте письма есть угроза в адрес всех школ, то принято решение на сегодняшний день освободить всех учащихся от занятий», — сообщил и.о. главы Архангельска Даниил Шапошников.

Правоохранительными органами совместно с органами власти Архангельской области проводится проверка поступившей информации.

Власти города и области призывали всех соблюдать спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.