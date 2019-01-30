Среда, 30 Января 2019 года
12:47:14 МСК

Волна угроз о минировании учреждений дошла до Архангельска

Происшествия

Власти города приняли решение освободить учеников всех школ от занятий

Архангельск, 30 января 2019, 12:47 — REGNUM  30 января 2019 года на электронную почту организаций и учреждений Архангельской области поступили анонимные сообщения о минировании объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

В областном центре в связи угрозами экстренно собрали штаб ЧС и приняли решениеосвободить учащихся всех школ города от занятий.

Напомним, подобные письма уже поступали на текущей неделе в образовательные и иные учреждения Сибири, ранее волна сообщений прошла на Дальнем Востоке. Информация не подтвердилась.

Читайте также:

Ситуация с «минированием» в Сибири вскрыла ряд проблем на местах

«Наша задача — обеспечить безопасность детей и создать условия для проведения обследований зданий, в которые поступили письма с угрозами. Поскольку в тексте письма есть угроза в адрес всех школ, то принято решение на сегодняшний день освободить всех учащихся от занятий», — сообщил и.о. главы Архангельска Даниил Шапошников.

Правоохранительными органами совместно с органами власти Архангельской области проводится проверка поступившей информации.

Власти города и области призывали всех соблюдать спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить