Большинство дорог в столице Индонезии затоплено — СМИ

Джакарта, , 12:49 — REGNUM Большинство дорог в Джакарте затоплено из-за большого количества осадков, которые обрушились на столицу Индонезии утром 30 января, передает региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

Сообщается, что местами уровень стоячей воды достигает 30−40 сантиметров.

В агентстве отметили, что основными причинами скопления воды стали большое количество осадков и узкие дренажными каналы.

«Остерегайтесь дождя, сопровождаемого молнией и сильным ветром в большинстве районов Джакарты», — говорится в официальном заявлении агентства по борьбе со стихийными бедствиями, которое прогнозирует прекращение осадков только 31 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января 2019 года представитель национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что число погибших в результате наводнений и оползней в провинции Южный Сулавеси возросло до 68 человек.

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