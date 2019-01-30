В Джибути затонули две лодки с мигрантами

Джибути, , 12:32 — REGNUM Две лодки с мигрантами опрокинулись в Джибути. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на информацию миграционного агентства ООН.

По данным ведомства, в результате происшествий погибли пять человек, еще около 130 числятся пропавшими без вести.

Трагедия произошла примерно через 30 минут после отправления перегруженных лодок, утром 30 января на место прибыла команда жандармов. Они обнаружили двоих выживших и извлекли 5 тел погибших, сообщает международная организация миграции.

Один из выживших сообщил, что на его лодке находилось около 130 человек, однако не смог назвать число мигрантов на другом судне.

Береговая охрана начала поисково-спасательную операцию.