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Названо окончательное число погибших от цунами у берегов Сулавеси

Происшествия

Число жертв землетрясения и цунами, обрушившегося на провинцию 28 сентября 2018 года, достигло 4340 человек

Названо окончательное число погибших от цунами у берегов Сулавеси
Иллюстрация: Makassar Regional Disaster Mitigation Agency
После землетрясения на Сулавеси

Палу, Индонезия, 30 января 2019, 12:20 — REGNUM  Губернатор индонезийской провинции Центральный Сулавеси Лонгки Джанггола заявил, что, согласно последним данным, число жертв землетрясения и цунами, обрушившегося на провинцию 28 сентября 2018 года, достигло 4340 человек, сообщает Antaranews.

«Что касается погибших, то мы предоставили министру социального обеспечения страны список семей для выплаты пособий, которые составят 15 млн рупий на человека (127 тыс. долларов США)», — заявил губернатор.

Ожидается, что 31 января 2019 года вице-президент Индонезии Юсуф Калла посетит офис губернатора Центрального Сулавеси в Палу, где проведет координационное совещание по вопросам ликвидации последствий землетрясения и цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2018 года у берегов Сулавеси произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 по шкале Рихтера.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия вновь предоставила помощь пострадавшим в Центральном Сулавеси

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Землетрясения
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