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В Турции сняли на видео смерч, перевернувший автобус

Происшествия

Мощные порывы ветра сдвигали самолеты на летном поле

Анталья, Турция, 30 января 2019, 12:17 — REGNUM  Мощный торнадо, возникший в районе воздушной гавани в турецкой Анталье, очевидцы сняли на видео. Запись со смерчем, из-за которого перевернулся автобус и пострадали люди, доступна для просмотра в микроблоге Discover Turkey в Twitter.

https://twitter.com/365Disc_Turk/status/1090233457291259904

Мощные порывы ветра сдвигали самолеты на летном поле, вихрем перевернуло автобус с пассажирами, которые ждали посадки. Пострадали по меньшей мере 12 человек, сообщает Daily Mail.

По данным властей провинции, оказались повреждены два самолета, два микроавтобуса, несколько трапов и полицейский вертолет. Из-за непогоды несколько рейсов были задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мощный торнадо обрушился на столицу Кубы. В результате в Гаване погибли четыре человека, еще 195 получили различные травмы.

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