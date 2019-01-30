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Неизвестные угрожают липчанам: «Будет много крови»

Происшествия

Областной центр снова подвергся атаке «анонимов»

Липецк, 30 января 2019, 12:09 — REGNUM  В Липецке утром 30 января из административных зданий начали эвакуировать людей. Как сообщил портал Gorod48, экстренные службы работают в Октябрьском районном суде, городском департаменте образования и школе №68.

Причина массовой эвакуации — анонимное электронное письмо с сообщением о том, что все административные здания города заминированы.

Председатель городского департамента образования Александр Мочалов рассказал, что на почту пришло письмо с таким текстом: «К сожалению, все административные здания в вашем городе заминированы. Не принимайте неадекватных действий, иначе будет много крови».

Мэрия и областная администрация работают в обычном режиме. Кинологи проверяют информацию о минировании областной клинической больницы и областной детской больницы. В школах усиливают меры безопасности.

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