Роддом и мэрия: во Владимире – массовые звонки о готовящихся терактах

Владимир, , 12:07 — REGNUM Во Владимире массово проводится эвакуация людей из нескольких зданий. По данным СМИ, она происходит из-за сообщений о готовящихся терактах. В частности, неизвестные сообщили о минировании роддома №2 и некоторых административных зданий.

По данным портала «Зебра ТВ», пожарная машина подъехала к зданию роддома №2. Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, причина — звонок о возможном теракте. Кроме того, по данным «Губернии 33», утром 30 января срочная эвакуация людей проводилась в администрации города, Центре научно-технической информации и здании по адресу улица Горького, дом 40, где располагается городской отдел по охране окружающей среды. Также СМИ сообщают об эвакуации торговых центров.

ИА REGNUM напоминает, что сообщения о минировании зданий 30 января также поступали в Орле, Белгороде, Липецке и других городах России. Всего за последние три дня по российским городам прокатилась волна минирований. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

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