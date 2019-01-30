В Хакасии бабушка с дедушкой сожгли внука в печи

Абакан, , 11:51 — REGNUM В деревне Харой Таштыпского района Хакасии в печи одного из домов нашли тело 11-месячного ребенка с признаками обугливания. Как сообщили ИА REGNUM 30 января в республиканском следственном управлении СКР, по факту убийства ребёнка возбуждено уголовное дело (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

По версии следствия, 29 января мать ребёнка уехала в соседнее село, оставив сына под присмотром 42-летней бабушки и 47-летнего дедушки. Пьяные бабушка и дедушка убили внука. Тело младенца с выраженными признаками воздействия высокой температуры в топке печи обнаружил родственник семьи .

Подозреваемые задержаны. Следователи добиваются их заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Уголовное дело принято к производству отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Хакасии.