В Бангладеш задержаны 5 членов международного наркокартеля

Дакка, , 12:53 — REGNUM В столичном аэропорту Бангладеш полиция задержала 5 контрабандистов, пытавшихся провезти наркотики. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», задержание произошло утром 29 января в аэропорту г. Дакка. Согласно полученным от полиции данным, из пятерых задержанных трое — женщины, при этом всем пятерым преступникам от 23 до 29 лет.

По словам Муфтия Махмуда Хана, главы пресс-службы спецподразделения полиции Бангладеш (РЭБ), первый допрос задержанных показал, что контрабандисты действовали от лица международной сети преступных группировок, связанных с наркотическим бизнесом. Главу этой сети в Бангладеш зовут Мохаммад Арифуддин. Как утверждают задержанные, в Бангладеш действуют около 20 лиц, связанных с организацией контрабанды наркотиков.

Основное ввозимое в страну вещество — синтетический наркотик, называемый «яба». Также преступники рассказали, что преступный синдикат действует в основном на территории Афганистана, Пакистана, Китая, Малайзии и Шри-Ланки.